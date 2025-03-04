«Они меня съедят»: в Хакасии стая бродячих собак напала на школьницу

Ребенка спасли благодаря вмешательству прохожей, но девочка получила серьезные травмы.

Новый случай нападения собак на ребенка. Их жертвой чуть не стала восьмилетняя девочка в Хакасии.

Она шла через парк в школу, когда на нее набросилась целая стая. Услышав лай, на помощь бросилась случайная прохожая. Ей с трудом удалось отогнать агрессивных псов.

«Известия» связались с очевидцем и она рассказала, как все в тот момент происходило.

«Увидела что они треплют ребенка на полу. Они его хватают, терзают. Он летает, как тряпичная кукла. Я закричала, побежала и кинула один камень, потом второй кинула. Уже часть собак убежала, штук пять осталось. Я подлетела к ней, она села на коленочки, вся в кровище. (Кричала: — Прим. ред.) помогите, они меня съедят!» — рассказала очевидец событий Елена.

Псы успели серьезно покалечить девочку. У нее укусы по всему телу. Сейчас она в больнице.

Мать девочки сообщила, что ребенка уже прооперировали.

По ее словам, собаки давно держат в страхе весь поселок. Их подкармливает женщина, которая живет рядом с парком. Ее уже дважды штрафовали и просили забрать животных с улицы.

Сейчас же завели уголовное дело о халатности. Следователи выясняют, в том числе, кто отвечает за отлов бродячих собак.