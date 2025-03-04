В Сербии оппозиция зажгла дымовые шашки в парламенте во время заседания

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

В результате пострадала беременная женщина.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Сербии во время заседания парламента оппозиционеры забросали зал дымовыми шашками. Об этом сообщили на сайте заксобрания. В результате потасовки три человека были госпитализированы, среди них — беременная женщина.

В стране прошло первое заседание весенней сессии, в рамках которой утверждалась повестка дня из 62 пунктов. Депутат от партии «Лево-зеленый фронт» Радомир Лазович направился к трибуне. За ним встали и его однопартийцы.

Мужчину попытались остановить сотрудники службы безопасности, после чего началась драка. Во время потасовки люди со стороны оппозиции зажгли фаеры, и помещение заполнилось разноцветным дымом.

Затем участники «Лево-зеленого фронта» развернули транспарант с призывом к свержению президента Сербии Александра Вучича. В это время депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии подняли флаги страны.

Несмотря на творившийся беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил поправку в закон о высшем образовании с целью увеличить финансирование вузов и зарплату преподавателям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сербия предложила принять переговоры России и США.

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