Пожар охватил склад в Петербурге на площади 3,5 тысячи «квадратов»

Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 3,5 тысячи «квадратов». Как сообщает очевидец 5-tv.ru, на месте инцидента образовалась пробка.

В региональном МЧС сообщают, что в тушении здания принимают участие 40 специалистов и девять единиц техники. По данным ведомства, предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

«Петербургские спасатели тушат пожар в производственно-складском ангаре в первой Конной Лахте, дом один», — сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

Есть ли пострадавшие — пока что неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области ликвидировали пожары, возникшие из-за атаки БПЛА. Возгорания произошли в Чертковском районе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В дежурные службы поступило обращение от граждан Верхнедонского района. Там местные жители обнаружили на территории хутора Павловский обломки украинского дрона самолетного типа. В течение дня специалисты выследят находку и обследуют ее.