В Ростовской области ликвидировали пожары, возникшие из-за атаки БПЛА

Возгорания произошли в Чертковском районе.

Были потушены возгорания, которые возникли минувшей ночью из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чертковский район Ростовской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — сказано в сообщении.

Врио губернатора добавил, что в дежурные службы поступило обращение от граждан Верхнедонского района. Там местные жители обнаружили на территории хутора Павловский обломки украинского дрона самолетного типа. В течение дня специалисты выследят находку и обследуют ее.

Исполняющий обязанности главы региона напомнил жителям, что в случае обнаружения беспилотника или его части их нельзя трогать или приближаться. Никогда не следует забывать о том, что БПЛА — это опасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод.