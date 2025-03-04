Два комплекса единоборств «Сокол» открыли в Сибири

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В планах фонда «Вольное дело» строительство спортивных центров в других регионах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу два современных спортивных центра открыли в Сибири — в Красноярске и Дивногорске. Подростки там будут заниматься классической и вольной борьбой, дзюдо, самбо, боксом и другими единоборствами — бесплатно.

Каждый такой комплекс сможет принимать до 400 человек в день. Залы оснащены силовыми тренажерами, есть штанги, гантели, тренировочные ковры.

Как сообщили в фонде Олега Дерипаски «Вольное дело», центры «Сокол» скоро откроют и в других регионах.

«Хорошо, что в зале больше людей на коврах. Значит, мы на правильном пути. Будем продолжать помогать, я считаю важным. Люди на ковре становятся ближе», —сообщил основатель благотворительного фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска.

Такие спорткомплексы уже работают в Братске, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах. Всего в планах открыть более 40 центров по всей России.

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