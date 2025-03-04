За особый вклад в строительство БАМа: в Москве появится памятник Гейдару Алиеву

В Москве рядом с посольством Азербайджана появится памятник бывшему президенту Гейдару Алиеву. Это благодарность за большой вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Алиев курировал стройку века. Вопросы он старался решать не из кабинета, а на месте. Поэтому проехал тысячи километров по железной дороге, провел десятки встреч с рабочими, не боялся спускаться в недостроенные тоннели, где воды было по пояс.

Сегодня в основание будущего монумента заложили камень. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал обо всем подробнее.

Памятник Гейдару Алиеву будет стоять в сквере Муслима Магомаева у стен азербайджанского посольства. Пока на этом месте закладной камень с памятной табличкой.

На церемонию открытия пришли ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, которые работали вместе с Алиевым. Именно он курировал БАМ на посту первого заместителя председателя совета министров Советского Союза.

«Как человека мужественного, абсолютно компетентного во всем, энергичного, бесстрашного и решительного. А самое главное, он работал с людьми, уважал людей, любил людей и уделял им большое внимание», — рассказал ветеран строительства Байкало-Амурской магистрали Ефим Басов.

«Я считаю, что Алиев сыграл выдающуюся роль в строительстве БАМа. Пришел период, когда пошел наезд на БАМ, что он никому не нужен, что это „дорога в никуда“. Алиев проехал неделю в поезде по всему БАМу и настоял на то, что БАМ необходим и должно продолжаться строительство БАМа. Вот это его очень большая заслуга, мы ему благодарны», — поделился ветеран строительства БАМа Леонид Казаков.

Транспортный коридор глобального значения, одна из крупнейших железнодорожных магистралей на планете — 4324 километра по вечной мерзлоте, сквозь семь горных хребтов и через 11 полноводных рек. Гейдар Алиев побывал на всех участках задолго до открытия железнодорожного движения.

«Для члена политбюро выезжать на БАМ часто, да, 12 дней — один заезд у него, 12 дней! То есть он не просто ездил, выходил и садился. Где-то на машине, где-то пешком, где-то на лошадях проехали, на повозках. Он смотрел „больные места“, наиболее сложные, и там, где стояла задача добавить надо денег и так далее. Вот в этих точках он бывал», — рассказал экс-министр путей сообщения РФ Геннадий Фадеев.

БАМ начали строить в 1974-м, а спустя десять лет Гейдар Алиев уже принимал готовые объекты. Борис Акопьян тогда сдавал ему новый микрорайон в городе Усть-Кут — на 15 тысяч жителей. Вспоминает — Алиев всегда в первую очередь спрашивал, чем помочь.

«Его поведение, его отношение к человеку заставляло просто в рабочем порядке спокойно рассказывать о своих делах, о работе, показывать объекты и так далее. Наши просьбы, связанные со строительством Байкало-Амурской магистрали, выполнялись очень четко», — рассказал ветеран строительства БАМа Борис Акопьян.

В прошлом году Россия и Азербайджан совместно отмечали круглую дату — 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В Кремле собрались ветераны БАМа — именно тогда обсуждалась эта идея — поставить памятник Гейдару Алиеву.

«Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность правительству Российской Федерации и правительству Москвы за внимание и правильную память нашего общенационального лидера Гейдара Ильича Алиева. Я считаю, что памятник, который сегодня закладывается, это памятник не только Гейдару Алиеву, но это в значительной степени памятник азербайджано-российской дружбе. Огромное вам спасибо», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.