Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Соглашение предусматривает меры, которые страны предпримут в отношении друг друга в случае внешней агрессии.

Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

Известно, что в международном договоре закреплены гарантии для России и Белоруссии по осуществлению необходимых мер, если кто-то будет посягать на безопасность двух стран.

Договор, в частности, предусматривает пункт о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. По словам президента РФ, подписание документа позволит укрепить безопасность обоих государств, а также создаст почву для их дальнейшего устойчивого развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курчатовский институт и РАН работают над стратегией научного развития СГ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент РАН, вице-президент Курчатовского института академик Владислав Панченко. По словам академика, отечественная наука нуждается в апробации новых технологических идей и поддержке грантами начинающих перспективных команд.

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