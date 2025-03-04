Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

Известно, что в международном договоре закреплены гарантии для России и Белоруссии по осуществлению необходимых мер, если кто-то будет посягать на безопасность двух стран.

Договор, в частности, предусматривает пункт о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. По словам президента РФ, подписание документа позволит укрепить безопасность обоих государств, а также создаст почву для их дальнейшего устойчивого развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курчатовский институт и РАН работают над стратегией научного развития СГ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент РАН, вице-президент Курчатовского института академик Владислав Панченко. По словам академика, отечественная наука нуждается в апробации новых технологических идей и поддержке грантами начинающих перспективных команд.