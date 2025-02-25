«Они много говорили и решили»: инсайдер раскрыл правду о разводе Канье Уэст и Бьянки Цензори
Бьянка Цензори не планирует оставлять рэпера Канье Уэста
Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas
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В ближайшем будущем выйдет фильм о жене скандального рэпера.
Шум в интернете вокруг возможного развода рэпера Канье Уэста и фотомодели Бьянки Цензори привлек внимание всей публики. Сначала представитель рэпера поспешил развеять слухи, заверив, что на самом деле у пары все хорошо. Но недавно, благодаря инсайдеру, в СМИ просочились новые подробности.
По данным Page Six, разногласия между Уэстом и Цензори действительно имели место, и им пришлось серьезно обсудить свои отношения. Тем не менее пара пришла к важному решению — они намерены работать над проблемами и укреплять брак.
«Они много говорили на прошлой неделе, и они не готовы отказаться друг от друга. Они решили укрепить свой брак», — сообщил источник.
А еще у Канье есть амбициозные планы — он готовит фильм о своей жене. О проекте стало известно несколько дней назад, когда СМИ сообщили, что рэпер снимал Бьянку в разных уголках мира: Японии, Испании, Италии. Премьера картины, по задумке, должна была состояться осенью прошлого года, но что-то пошло не так. Несмотря на это, Канье настроен твердо — фильм выйдет в ближайшем будущем, и поклонники смогут увидеть его работу о любимой женщине.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канье Уэст объяснил свои безумные выходки.
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