В результате атаки ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Пушилин: в результате атаки ВСУ пострадали три мирных жителя, среди них ребенок

Три мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Серьезные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Вечером ВФУ атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево. Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 г. р. и женщина 1963 г. р.», — сказано в сообщении.

Пушилин также отметил, что в результате киевской агрессии были полностью уничтожены два домостроения. Еще два жилых здания, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.

В поселке Николаевка Тельмановского округа мужчина получил раны средней тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Глава региона сообщил, что раненым была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки были повреждены два жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры: детский сад, газопровод и линии электропередач. В Никитовском районе — котельная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы освободили Новую Сорочину в Курской области.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

23:14
«Уходите отсюда!» — мужчина открыл стрельбу из окон дома в Санкт-Петербурге
22:57
«Росатом» не боится расстояний: Лихачев о строительстве АЭС в Мьянме
22:43
«Скорее, кто-то изнасиловал его»: Катя Гордон вступилась за бывшего мужа
22:28
В результате атаки ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок
21:59
Песков: Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями
21:43
Онковакцину могут начать применять в России в 2025 году

Сейчас читают

«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»
Убийство в Петербурге: возлюбленные расфасовали тело знакомого по чемоданам
Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год