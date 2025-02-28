Российские бойцы освободили Новую Сорочину в Курской области

Это удалось благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Север».
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцы армии России освободили населенные пункты Новая Сорочина, Погребки и Орловка в Курской области. Это удалось благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Север». Об этом сообщило Министерство обороны РФ в еженедельной сводке.
«Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны», — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что потери украинских боевиков составили свыше 1960 единиц личного состава, 156 боевых бронированных машин, 157 автомобилей и 11 танков.
Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые машины реактивных систем залпового огня, 40 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также 12 складов боеприпасов.
Благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Тополи Харьковской области и Новолюбовка Луганской народной республики.
Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Улаклы Донецкой народной республики.
Также был освобожден населенный пункт Новоандреевка в ДНР благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ.
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