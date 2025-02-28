Бойцы армии России освободили населенные пункты Новая Сорочина, Погребки и Орловка в Курской области. Это удалось благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Север». Об этом сообщило Министерство обороны РФ в еженедельной сводке.

«Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что потери украинских боевиков составили свыше 1960 единиц личного состава, 156 боевых бронированных машин, 157 автомобилей и 11 танков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые машины реактивных систем залпового огня, 40 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также 12 складов боеприпасов.

Благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Тополи Харьковской области и Новолюбовка Луганской народной республики.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Улаклы Донецкой народной республики.

Также был освобожден населенный пункт Новоандреевка в ДНР благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ.