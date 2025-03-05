«Сразу предупредил»: будущий муж сделал признание Ольге Орловой перед свадьбой

Избранник дарит исполнительнице дорогие украшения, но редко появляется на публике.

Накануне бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова в соцсети рассказала своим подписчикам о единственном и условном, по ее словам, минусе мужа Валерия. Певица рассказала, что он совершенно не романтичный. Об этом избранник сообщил будущей супруге в самом начале их отношений.

«Когда он начал за мной ухаживать, сразу предупредил, что он не романтик, но сказал, что я никогда не пожалею, что выбрала его. У него другой психотип», — объяснила ведущая «Дома-2».

Поклонники Орловой считают, что о таком муже, как у нее, можно только мечтать, поскольку у него успешный бизнес, позволяющий обеспечивать комфортную жизнь маленькой дочке и жене.

Известно, что недавно семья перебралась в новый загородный дом, а также отдыхает за границей несколько раз в год. При этом Ольга признавалась, что Валерий часто дарит ей дорогие вещи.

«Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю, поэтому показываю очень редко», — сдержанно прокомментировала Орлова просьбу показать подарки.

Кроме того, муж исполнительницы отличается скромностью, поэтому редко появляется в постах супруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ольга Орлова ответила хейтерам, назвавшим ее плохой матерью.