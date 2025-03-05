«Это только начало»: Трамп оценил свои первые полтора месяца президентства

Лидер США выступает в конгрессе перед законодателями.

Президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления в конгрессе, что за 43 дня у власти добился большего, чем большинство администраций когда-либо. Американский лидер отметил, что этот результат — только начало.

«Всего шесть недель назад я стоял под куполом этого здания и заявлял о том, что начинается золотой век Соединенных Штатов Америки. С тех пор мы действовали быстро для того, чтобы обеспечить движение вперед, для того, чтобы наша страна пережила расцвет. За 43 дня моего президентства мы добились большего, чем большинство других президентов добиваются за четыре или даже восемь лет. И мы только начинаем», — сказал Трамп.

Он также отметил, что «американская мечта» жива, как никогда прежде. Президентом США было подписано более 100 указов и предпринято более 400 исполнительных действий.

«Это является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — сказал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.