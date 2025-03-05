Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Однако глава Республики отказался от роли посредника в урегулировании конфликта.

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сделать из Минска площадку для переговоров президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться», — пояснил свою позицию Лукашенко.

При этом глава государства предпочел отказать от посреднической роли в переговорах. По его словам, он «ненавидит» посредничество, поскольку такая тактика требует занять позицию между двумя сторонами и при этом отказаться от реальной возможности оказать влияние на происходящее.

К тому же Александр Лукашенко заявил, что обсудит с Владимиром Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам. По его мнению, такая сделка «может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает».

До этого, 28 февраля, между Трампом и Зеленским в Белом доме произошла эмоциональная перепалка, из-за чего администрация США в последующем отказалась от военной помощи Киеву. Владимир Зеленский также дал интервью телеканалу Fox News, где отказался извиняться перед Трампом, заявив, что ничего плохого не делал и уважает лидера Соединенных Штатов. В соцсети он написал, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о работе с США после слов о нескором завершении конфликта.

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