Высокая инфляция и дорогие яйца: Трамп о наследии «худшего президента США»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Трамп: США унаследовали от администрации Байдена экономическую катастрофу

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Америки

Фото: Reuters/Крейг Хадсон

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Прошлая администрация устроила в стране экономическую катастрофу.

Лидер США Дональд Трамп, выступая перед законодателями на Конгрессе, назвал бывшего славу государства Джо Байдена худшим президентом в истории страны. Он также разразился критикой в отношении демократов, которые не готовы поддерживать его инициативы.

По словам Трампа, Байден, будучи во главе Соединенных Штатов, позволил бесконтрольно расти ценам на яйца, и поэтому в настоящий момент администрация Белого дома делает все возможное, чтобы снизить их. Он добавил, что государство унаследовало от правления Байдена экономическую катастрофу и высокий уровень инфляции.

Также Трамп в ходе своей речи заявил Конгрессу, что не в его силах осчастливить демократическую партию.

«Это мое пятое выступление в Конгрессе, и я снова смотрю на демократов передо мной и понимаю, что я абсолютно ничего не могу сказать, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться или зааплодировать», — пояснил президент США.

При этом американский лидер призвал демократов «хотя бы на один вечер» присоединиться к нему и отпраздновать множество «невероятных побед Америки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп оценил свои первые полтора месяца президентства.

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