Массовое ДТП под Оренбургом: на трассе М-5 столкнулись более 20 машин
На трассе М-5 под Оренбургом произошло массовое ДТП
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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В результате столкновения пострадали два человека, движение было перекрыто.
Под Оренбургом на трассе М-5 Урал произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулось более 20 машин.
У КамАЗа занесло полуприцеп, он сложился и перекрыл движение по трассе. После этого машины начали врезаться друг в друга, не успев затормозить.
По предварительным данным, пострадали два человека, их осмотрели врачи.
Из-за аварии проезд был заблокирован. К этой минуте его освободили.
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