Массовое ДТП под Оренбургом: на трассе М-5 столкнулись более 20 машин

В результате столкновения пострадали два человека, движение было перекрыто.

Под Оренбургом на трассе М-5 Урал произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулось более 20 машин.

У КамАЗа занесло полуприцеп, он сложился и перекрыл движение по трассе. После этого машины начали врезаться друг в друга, не успев затормозить.

По предварительным данным, пострадали два человека, их осмотрели врачи.

Из-за аварии проезд был заблокирован. К этой минуте его освободили.