Разлад в семье? Анастасия Костенко забрала детей и уехала из России без Тарасова

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Анна Криушина
Анна Криушина 28 0

Анастасия Костенко забрала детей и уехала из России без Тарасова

Семейный разлад: Тарасов выбрал вечеринку, а Костенко — отдых на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Почему футболист предпочел остаться в стране?

Анастасия Костенко отправилась на отдых с детьми без мужа Дмитрия Тарасова. Модель поделилась фотографиями с Мальдивских островов, где семья уже бывала в прошлом году. Возможно, именно поэтому Анастасия решила уехать раньше супруга, так как ей и детям здесь все знакомо.

В день отъезда модели Дмитрий Тарасов был замечен на мероприятии в Казани, на котором также присутствовала Ксения Бородина с женихом, сам Тарасов появился там без супруги.

По сообщению 7Дней.ru, отсутствие Тарасова на отдыхе с семьей связано с вечеринкой, которую хотел посетить футболист. Как только отец семейства завершит все свои дела в России, он присоединится к отдыху на Мальдивах. Сейчас у Тарасова нет масштабных рабочих проектов, что позволяет ему свободно планировать время.

Также появилась информация, что футбольная команда Тарасова и рэпера T-Killah не приносит никакой прибыли, а значит скорее всего ее придется расформировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про процесс ремонта в особняке Тарасова и Костенко.

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