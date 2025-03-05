В столице открылся первый женский «Форум в большом городе» от VK

В столице открылся первый женский «Форум в большом городе», организованный компанией VK. Более 90 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса проводят открытые диалоги и мастер-классы.

В программе — многочисленные дискуссии, а среди гостей и спикеров — известные блогеры, чиновники, авторы, использующие цифровые платформы для самореализации. На мероприятии побывала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Уже с порога понимаешь, что этот форум VK по-настоящему женский: в кулуарах можно сделать прическу, нанести макияж. Чтобы этот день точно запомнился, на площадке форума работает сразу несколько фотозон, и пойти туда можно уже с цветами — их здесь дарят каждой гостье.

Красивые и полные весеннего настроения участницы приступают к обсуждению самых волнующих тем: как достичь успеха в разных сферах — бизнесе, спорте, моде, юморе. Тем, как раскрутить свой блог и не опускать руки в случае неудач, с залом делятся сами лидеры мнений — блогеры-миллионники.

«Когда есть хейт, это тоже круто, потому что людям на тебя не все равно. Потому что люди о тебе думают, и значит, этот хейт можно вывернуть в какую-то позитивную штучку», — поделилась блогер Маш Милаш.

Это то, зачем многие сюда пришли — услышать действующие советы и вдохновляющие истории из жизни выдающихся женщин. Специалист по применению мягкой силы и официальный представитель МИД Мария Захарова говорила о работе большой интернет-сети из аккаунтов диппредставительств по всему миру, о том, как политика влияет на другие сферы.

Самая успешная в России женщина-медиаменеджер — глава Национальной Медиа Группы Светлана Баланова — сегодня развеяла несколько мифов. Например, новости не умирают — это источник достоверных данных.

«Я уверена, что все вы видели в последнее время огромное количество дипфейков. Только СМИ в силу закона сегодня имеют обязанность и ответственность проверять информацию, иметь несколько независимых подтвержденных источников», — рассказала она.

Точно не зря пришли те, кто хочет сам создавать телеконтент. Зрителям Светлана Баланова раскрыла формулы успешных телепроектов и как создавался супер-популярный сериал «Слово пацана» — проект НМГ-студии. Еще она, как и многие спикеры сегодня, давала личные советы.

«Женщины умеют налаживать связи, но плохо умеют их использовать в профессиональном развитии, в профессиональном плане. Поэтому вот такие форумы, где девушки в очень безопасной среде могут научиться устанавливать связи и потом использовать их для своего карьерного или бизнес-продвижения, мне кажется, это очень хороший тренинг», — отметила она.

Одна из самых жарких дискуссий развернулась, когда говорили, как совмещать карьеру и материнство. Опытом делились те, кому удалось достичь баланса.

«Самое важное, наверное, выстроить какие-то приоритеты. Для меня всегда была семья на первом месте, я никогда это не скрывала. Поэтому, несмотря на то, что я уезжала в длительные гастроли, я потом, как мне кажется, по максимуму восполняла свое отсутствие. Я ни разу в отпуск не ездила без детей», — поделилась народная артистка РФ Валерия.

Это первый женский форум VK, но число гостей и дискуссий показывает, что такие встречи могут стать традиционными.