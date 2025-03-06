Работа «Ураганов» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 61 0

Артиллеристы несут круглосуточное боевое дежурство, тесно взаимодействуя с расчетами беспилотников и разведывательными подразделениями.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

«Ураганы» обеспечивают продвижение мотострелков группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На данном участке фронта расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» регулярно наносят ракетные удары по позициям ВСУ. Артиллеристы несут круглосуточное боевое дежурство, тесно взаимодействуя с расчетами БпЛА и разведывательными подразделениями. Как правило расчеты работают по целям, которые находятся глубоко в тылу противника. Прежде всего это склады с боеприпасами, техника, а также опорники ВСУ.

«Цели — это живая сила противника, легкобронированная техника, в общем по тылам бьем, обрабатываем тылы. В последнее время противник стих, личного состава там не хватает, техники. Все стало намного меньше. Самое главное это маскировка, приезжаем, быстро отрабатываем и уезжаем. Также у нас установлена система РЭБ против «птичек». Долго на одном месте не стоим. Постоянно меняем позиции, перекатываемся», – сказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Восемнадцатый».

Основная задача артиллеристов восточной группировки - оказать поддержку штурмовым подразделениям, которые сейчас зачищают лесополосы к северу от Великой Новоселки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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