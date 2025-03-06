Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Вэнс: Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы

Трамп намерен до конца своего срока построить стену вдоль южной границы США

Фото: Reuters/Крейг Хадсон

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ее охрана будет усовершенствована с помощью искусственного интеллекта.

Американский лидер Дональд Трамп намерен до конца своего срока построить вдоль южной границы страны стену. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет CBS News.

«Я думаю, президент надеется, что к концу срока мы построим всю пограничную стену», — заявил он.

Он добавил, что охрана границы будет усовершенствована. Белый дом планирует использовать для этого искусственный интеллект.

«Нам нужны новые законы для обеспечения безопасности границы. Нам нужен был новый президент. И слава богу, что он у нас есть», — добавил Вэнс.

Вводить войска в Мексику США не планирует. Что касается признания Соединенными Штатами мексиканских наркокартелей террористическими организациями — Вэнс уверен, что этот шаг сделает возможным «применение всех ресурсов вооруженных сил для усиления контроля на границе».

В любом случае, решение о том, как применять войска, остается за Трампом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Европа отреагировала на остановку США военной помощи Украине.

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
В результате атаки ВСУ на Донецк пострадали три человека
9:18
Голая соль, ртуть и не только: чем опасны сушеные снеки к пиву
9:18
Жене или любовнице: как мужчины выбирают цветы на 8 Марта
9:16
«У тебя в комнате будет жить»: Оксана Самойлова купила 5-летнему сыну корову
9:00
«При взгляде на него я наполняюсь нежностью»: Елка рассказала о возлюбленном
8:59
Опять сорвался: почему так сложно сидеть на диете и питаться правильно

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской