По словам премьер-министра Словакии, на Европейском совете будет снова поднята тема о коррупции в Киеве.

Половина денег, полученных Киевом в качестве помощи, украдена. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании комитета парламента республики по европейским делам.

Политик подчеркнул, что на Европейском совете будет снова поднята тема о коррупции на Украине.

«Мы вливаем деньги, ЕС вливает деньги, а огромная их часть просто теряется на Украине», — сказал Фицо.

Премьер-министр считает, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в военных действиях, поскольку «у него нет мандата». По мнению Фицо, глава киевского режима прекрасно понимает, что никогда не будет избран президентом, поэтому не рассматривает возможность мирного урегулирования конфликта.

Прежде стало также известно о прекращении военной помощи Украине со стороны США. Американский президент Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия в Киев 4 марта. Позже в Белом доме объяснили, что на данный момент Штаты пересматривают ее финансирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС.