Горы мемов: французы высмеивают Макрона с помощью искусственного интеллекта

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Французы высмеивают президента с помощью искусственного интеллекта

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Arnold; 5-tv.ru

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Илон Маск обвинил европейских лидеров в стремлении к «вечной войне», а президент Франции стал объектом насмешек в интернете.

Французы тем временем превратили в мем своего действующего президента.

«Европейские лидеры стремятся к вечной войне», — об этом в своей соцсети заявил даже руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск.

Эммануэля Макрона сравнивают с Наполеоном. При этом с помощью искусственного интеллекта создают соответствующие картинки: например, в подгузниках, на коне или в розовом плаще.

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