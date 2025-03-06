Горы мемов: французы высмеивают Макрона с помощью искусственного интеллекта

Илон Маск обвинил европейских лидеров в стремлении к «вечной войне», а президент Франции стал объектом насмешек в интернете.

Французы тем временем превратили в мем своего действующего президента.

«Европейские лидеры стремятся к вечной войне», — об этом в своей соцсети заявил даже руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск.

Эммануэля Макрона сравнивают с Наполеоном. При этом с помощью искусственного интеллекта создают соответствующие картинки: например, в подгузниках, на коне или в розовом плаще.