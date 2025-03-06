Над Белгородской областью силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Украинские боевики предприняли попытку атаковать регион около 14:00 по московскому времени.

Около 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летате

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотник был ликвидирован около 14:40 по московскому времени.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Воронежской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на грузовик в Горловке.

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