Бизнесмена из Магнитогорска отправили в колонию за коммерческие махинации

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Его имущество на 123 миллиона рублей в данный момент арестовано.

Фото, видео: УФСБ России по Челябинской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Магнитогорске Челябинской области суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии за подкуп и разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Директор неизвестной фирмы за деньги помогал в продвижении интересов предпринимателей при заключении договора с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Помимо этого, мужчина продавал третьим лицам сведенья, которые составляли коммерческую тайну ММК.

«Все эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса», — говорится в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бизнесмена виновным по факту совершения коммерческого подкупа в особо крупном размере, а также незаконного получения и разглашения коммерческой тайны. Мужчина был приговорен к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, ему необходимо выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.

Осужденный лишен права заниматься административной деятельностью в организациях сроком на четыре года. Его имущество на сумму свыше 123 миллионов рублей обращено в доход государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жителя Смоленской области приговорили к 12,5 года лишения свободы за попытку поджечь объекты жизнеобеспечения.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе
13:15
Бизнесмена из Магнитогорска отправили в колонию за коммерческие махинации
12:57
«Важно учитывать при лечении»: почему весной появляется больше прыщей
12:55
Силы ПВО РФ за неделю сбили 21 бомбу JDAM производства США
12:40
Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии
12:32
Навстречу теплу: как сервисы и проекты mos.ru помогут построить планы на весну

Сейчас читают

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской