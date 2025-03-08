Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

За счет этого клиникам будут профинансированы подбор и активация неродственного донора и транспортировка костного мозга, а также проведение детям специфической иммунотерапии.

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Фото: mos.ru

Правительство Москвы выделило гранты Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Научно-практическому центру (НПЦ) специальной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Они предназначены для лечения детей с онкологическими заболеваниями с применением инновационных технологий, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медпомощи. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Эти средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Также они пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей», — написал мэр Москвы.

С 2014 года в Морозовской ДГКБ функционирует центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, где лечат пациентов со злокачественными заболеваниями системы кроветворения, солидными опухолями. С 2018-го в больнице работает отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Благодаря аналогичным грантам, предоставленным в прошлые годы, удалось увеличить количество трансплантаций костного мозга в шесть раз — с 13 в 2018-м до 78 в 2024-м.

В составе НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию и термоаблацию. Финансирование таких операций также осуществляется за счет грантовых средств.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:50
Цепочка — символ разлуки: о чем говорит подаренное мужчиной украшение
4:26
Помогут найти любовь и разбогатеть: проверенные временем гадания и ритуалы на 8 Марта
4:09
ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта
3:50
Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей
3:38
Блогер Саша Митрошина попыталась скрыться от следствия
3:06
Вашингтон изучает способы быстрого ослабления санкций против России

Сейчас читают

Российские бойцы в зоне СВО поздравили любимых с Международным женским днем
«Женщины таковы»: Чиповская объяснила, почему распадаются российские пары
«Стрем»: Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской