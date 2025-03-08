Южнокорейская прокуратура освободит президента Юн Сок Еля из-под стражи

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

В скором времени глава государства вернется домой из центра заключения.

Прокуратура Южной Кореи освободит президента Юн Сок Ёля из-под стражи

Фото: Reuters/SONG KYUNG-SEOK

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель будет освобожден из-под стражи. Об этом пишет Yonhap.

«Прокуроры распорядились освободить президента», — отмечается в публикации.

Согласно информации издания, в скором времени юнокорейский лидер вернется домой из центра заключения Сеула.

Прежде сообщалось, что в феврале этого года глава государства инициировал юридический процесс, подав ходатайство в Центральный районный суд Сеула. В обращении президент назвал обвинение, касающееся объявления военного положения, незаконным.

Политический кризис в Южной Корее

Ситуация в стране обострилась в начале декабря 2024 года после объявления лидером страны Юн Сок Елем военного положения из-за угрозы паралича власти. Она возникла из-за попыток провести процедуру импичмента. Президент был заключен под стражу 18 января. После этого его сторонники устроили погром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея собирается смягчить экспортный контроль на поставки медицинского оборудования в Россию и Белоруссию. Это решение станет первым по ослаблению санкций с момента их введения после начала специальной военной операции на Украине.

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