«Вы есть любовь»: как знаменитости поздравили женщин с 8 Марта

Что SHAMAN, Сосо Павлиашвили и Стас Михайлов пожелали дамам?

8 Марта — Международный женский день, который также ознаменует приход долгожданной весны. Этот праздник является одним из самых любых во многих странах мира.

Кто-то воспринимает этот день как символ равноправия, а для кого-то это праздник красоты. Так или иначе 8 Марта все мужчины спешат поздравить дам и лишний раз признаться им в любви.

Российские знаменитости также не остались в стороне и поспешили сказать несколько теплых слов всем женщинам. 5-tv.ru сделал подборку лучших поздравлений.

Прохор Шаляпин

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Певец Прохор Шаляпин пожелал, чтобы каждая женщина была окружена минимум пятью мужчинами. Такое экстравагантное пожелание он озвучил в преддверии 8 Марта в разговоре с Lenta.ru.

«Желаю каждой женщине, чтобы она была окружена минимум пятью мужчинами, которые засыпят ее подарками и цветами», — сказал Шаляпин.

Исполнитель также отметил в интервью, что нет какого-то универсального совета о том, какой подарок нужно дарить женщинам в этот день, ведь все индивидуально. Поэтому главное, по мнению артиста — это внимание и любовь.

Стас Михайлов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Международный женский день певец Стас Михайлов решил порадовать пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево, исполнив там несколько своих хитов.

Для публики это стало большим, но приятным сюрпризом.

«Пускай ваше счастье будет в ваших сердцах, в ваших глазах на протяжении всего года от ваших родных, любимых и близких людей. В честь вашего праздника — весна», — сказал исполнитель хита «Все для тебя».

SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Народный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) записал поздравление всем женщинам России в своем Telegram. Дронов пожелал дамам оставаться столь же любимыми и красивыми, как и прежде.

Он также пожелал каждой женщине услышать своего любящего и любимого ею мужчины заветные слова: «Ты — моя!»

Александр Домогаров

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Актер Александр Домогаров довольно страстно и душевно решил поздравить женщин с праздником. Свое обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие наши, любимые! Вы — наши матери, жены, сестры, дочери, знакомые, любимые, коллеги… Без Вас — жизни нет! Жизнь — это вы! Вы — это самое лучшее в этой жизни., Вы есть любовь!!! С праздником!!! Будьте здоровы! Любимы! Счастливы!» — так написал Домогаров в соцсети.

Сосо Павлиашвили

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Певец Сосо Павлиашвили пожелал всем женщинам радости и долгих лет жизни. Он отметил, что каждый день должен быть для дам праздником.

«Я вам желаю, чтобы каждый день для вас был праздником, чтобы в ваш дом заходили только добрые, щедрые, порядочные люди, чтобы ваши любимые никогда не болели, а для вас главными словами были «любовь» и «вдохновение», — сказал певец, его слова передают ТАСС.

Сергей Жуков

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков напомнил, что женщинам важно получать внимание не только на 8 Марта, но и в другие дни. Он считает, что порадовать вою даму не так сложно.

«Выучите пару аккордов на гитаре и впечатлите любимую душевной песней. Может быть, и от „Руки Вверх!“. Приготовьте свое коронное блюдо на ужин или просто скажите ей на ушко теплые слова. А, может, вы знаете, о чем она мечтала в детстве, и готовы исполнить это желание прямо сейчас? Подойдите к делу творчески!» — говорит артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю праздника 8 Марта и как его отмечают в мире. Это уже давно не просто дата в календаре, а масштабный праздник, который ждет каждая представительница прекрасного пола.