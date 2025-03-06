Вопреки традициям: Миддлтон против повторения войны принцев Гарри и Уильяма

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Кейт Миддлтон волнуется, что ее дети поссорятся из-за престола

Вопреки традициям: Миддлтон против повторения истории принцев Гарри и Уильяма

Фото: Frank Augstein/ТАСС

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Принцесса Уэльская старается не позволить детям пойти по стопам старших членов семьи.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон стремится не допустить вражды из-за титулов между 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

Инсайдер издания RadarOnline сообщил о том, как именно супруга принца Уильяма пытается избежать нежелательного исхода.

«Хотя королевская пара придерживается традиций, они не боятся адаптироваться и отступать от строгих протоколов, когда этого требует ситуация. Уильям и Кейт преданы своим детям и ставят семью превыше всего. Их подход подчеркивает то, что действительно важно, давая детям свободу исследовать свои интересы и иметь детство, которое кажется максимально нормальным», — поделился близкий к королевской семье источник.

По словам источника, больше всего Кейт Миддлтон боится того, что Шарлотта и Луи почувствуют себя «запасными» в сравнении с Джорджем, каким в свое время считал себя принц Гарри рядом с братом.

По этой причине мать создала справедливые, по ее мнению, условия жизни для всех детей. Она не дает старшему наследнику затмевать младших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл изменила отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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