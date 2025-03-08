На Пхукете россиянина избили за попытку помешать изнасилованию финских туристок

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Сейчас он находится в больнице.

На Пхукете россиянина избили за попытку помешать изнасилованию финских туристок

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Российский турист на Пхукете пострадал, пытаясь защитить европейских туристок от изнасилования. Об этом сообщает издание The Nation.

Гражданин РФ Александр Белинский получил травмы лица после того, как вмешался в нападение трех неизвестных мужчин на двух финских туристок в тайском отеле.

Как сообщается, компания неизвестных лиц ворвалась в номер отдыхающих женщин, предприняв попытку изнасилования, однако на помощь пострадавшим пришел 44-летний россиянин. Нападавшие нанесли мужчине побои, после чего скрылись.

Сейчас Белинский находится в больнице района Патонг — его жизни ничего не угрожает. В деле разбирается местная полиция, которая уже получила записи с камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дебоширка, устроившая драку с полицейскими в голом виде, получила год исправительных работ. В отношении девушки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ей грозило пять лет лишения свободы, но служители Фемиды оказались снисходительны. Девушка раскаялась в содеянном.

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