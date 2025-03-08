На Пхукете россиянина избили за попытку помешать изнасилованию финских туристок

Российский турист на Пхукете пострадал, пытаясь защитить европейских туристок от изнасилования. Об этом сообщает издание The Nation.

Гражданин РФ Александр Белинский получил травмы лица после того, как вмешался в нападение трех неизвестных мужчин на двух финских туристок в тайском отеле.

Как сообщается, компания неизвестных лиц ворвалась в номер отдыхающих женщин, предприняв попытку изнасилования, однако на помощь пострадавшим пришел 44-летний россиянин. Нападавшие нанесли мужчине побои, после чего скрылись.

Сейчас Белинский находится в больнице района Патонг — его жизни ничего не угрожает. В деле разбирается местная полиция, которая уже получила записи с камер видеонаблюдения.

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