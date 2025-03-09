Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали о встрече со сверхъестественным

Паранормальные явления происходили прямо на свадьбе знаменитостей в Испании.

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук верят в сверхъестественное и даже готовы предоставить доказательства. О своей встрече с необъяснимым явлением артисты рассказали в одном из интервью в сети. По словам знаменитостей, загадочные события происходили даже на их свадьбе в Испании — и преследовали молодоженов и гостей в течение нескольких дней.

«У кого-то переставляли с тумбы вещи. Там не было ни уборщиц, никого. У кого-то открывались окна, которые человек специально закрывал. Потом мы все вместе сидели за общим столом, тут падает связка ключей, шаги, мы приходим — никого нет. То есть это была такая череда разных событий» — заявила Ковальчук.

Свадьбу звезды отмечали на вилле. После всех событий они узнали, что бывшая владелица дома скончалась именно на кухне, где и происходили перечисленные необъяснимые явления. Стоит отметить, Ковальчук к такому опыту относится проще мужа, ей тема сверхъестественного очень интересна. А вот Чумакова это пугает.

Как рассказал артист, ребенком он вместе с родителями жил в доме, построенном на кладбище самоубийц в Самарканде. В то время ему пришлось пережить много пугающих приключений. Алексей Чумаков уверен, что паранормальное — не плод воспаленного воображения, а нечто действительно существующее. И он это видел в собственном жилище.

«В этом доме творилось всякое. Мы еле-еле оттуда съехали. И родители, и брат видели. Неприятные ощущения. Мне кажется, в любом вместе, где имеет место какая-то странная энергия, она все равно так или иначе вылезает наружу», — добавил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыканта заметили в объятиях другой женщины. Неужели браку одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса пришел конец?