Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали о встрече со сверхъестественным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Певцы Ковальчук и Чумаков рассказали о паранормальном явлении на их свадьбе

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали о встрече с паранормальным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Паранормальные явления происходили прямо на свадьбе знаменитостей в Испании.

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук верят в сверхъестественное и даже готовы предоставить доказательства. О своей встрече с необъяснимым явлением артисты рассказали в одном из интервью в сети. По словам знаменитостей, загадочные события происходили даже на их свадьбе в Испании — и преследовали молодоженов и гостей в течение нескольких дней.

«У кого-то переставляли с тумбы вещи. Там не было ни уборщиц, никого. У кого-то открывались окна, которые человек специально закрывал. Потом мы все вместе сидели за общим столом, тут падает связка ключей, шаги, мы приходим — никого нет. То есть это была такая череда разных событий» — заявила Ковальчук.

Свадьбу звезды отмечали на вилле. После всех событий они узнали, что бывшая владелица дома скончалась именно на кухне, где и происходили перечисленные необъяснимые явления. Стоит отметить, Ковальчук к такому опыту относится проще мужа, ей тема сверхъестественного очень интересна. А вот Чумакова это пугает.

Как рассказал артист, ребенком он вместе с родителями жил в доме, построенном на кладбище самоубийц в Самарканде. В то время ему пришлось пережить много пугающих приключений. Алексей Чумаков уверен, что паранормальное — не плод воспаленного воображения, а нечто действительно существующее. И он это видел в собственном жилище.

«В этом доме творилось всякое. Мы еле-еле оттуда съехали. И родители, и брат видели. Неприятные ощущения. Мне кажется, в любом вместе, где имеет место какая-то странная энергия, она все равно так или иначе вылезает наружу», — добавил певец.

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