Бородина спровоцировала слухи о беременности

Знаменитость опубликовала фото с заметно округлившимся животом.

Телеведущая Ксения Бородина спровоцировала слухи о своей возможной беременности. В своем личном блоге звезда опубликовала фото в облегающей одежде, на котором подписчики заметили округлившийся живот. Кроме того, в Telegram-канале знаменитости появился пост, посвященный исследованию о вреде ночных перекусов для беременных, что только усилило подозрения со стороны поклонников.

«Сначала фото, потом это исследование… Совпадение? Не думаю»,

«Ксения беременна. Это точно», — стали оставлять комментарии оставили подписчики Ксении.

Фото: Instagram*/borodylia

В августе 2024 года Ксения перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым, а в декабре того же года пара объявила о помолвке. С тех пор поклонники активно следят за жизнью звезды, ожидая новостей о свадьбе и возможном пополнении в семье.

Бородина пока не комментирует слухи о беременности, но ее подписчики уверены, что это лишь вопрос времени. Звезда продолжает готовиться к свадьбе, которая, по ее словам, должна стать красивым и незабываемым событием.

Ксения уже воспитывает двух дочерей: Марусю и Теону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС.

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