Бородина спровоцировала слухи о беременности

|
Анна Криушина
Анна Криушина 39 0

Бородина выложила фото с округлившимся животом

Фото и пост Бородиной вызвали обсуждения о возможной беременности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость опубликовала фото с заметно округлившимся животом.

Телеведущая Ксения Бородина спровоцировала слухи о своей возможной беременности. В своем личном блоге звезда опубликовала фото в облегающей одежде, на котором подписчики заметили округлившийся живот. Кроме того, в Telegram-канале знаменитости появился пост, посвященный исследованию о вреде ночных перекусов для беременных, что только усилило подозрения со стороны поклонников.

«Сначала фото, потом это исследование… Совпадение? Не думаю»,

«Ксения беременна. Это точно», — стали оставлять комментарии оставили подписчики Ксении.

Фото: Instagram*/borodylia

В августе 2024 года Ксения перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым, а в декабре того же года пара объявила о помолвке. С тех пор поклонники активно следят за жизнью звезды, ожидая новостей о свадьбе и возможном пополнении в семье.

Бородина пока не комментирует слухи о беременности, но ее подписчики уверены, что это лишь вопрос времени. Звезда продолжает готовиться к свадьбе, которая, по ее словам, должна стать красивым и незабываемым событием.

Ксения уже воспитывает двух дочерей: Марусю и Теону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области
17:28
Девушка получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии в Уфе
17:12
Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице
16:57
Бородина спровоцировала слухи о беременности
16:30
ВС РФ подняли российский флаг в освобожденном Константинополе в ДНР
16:11
Чемпионат мира по боксу среди женщин IBA стартовал в сербском Нише

Сейчас читают

Часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера
«Я же держусь»: Волочкова столкнулась с айсбергом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской