Важный шаг: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 24 0

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС

Важный шаг: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Ведущая не стала раскрывать все карты разом — о дате торжества пока ничего неизвестно.

Отечественный шоубиз скоро пополнится еще одной звездной семейной парой. Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков, которые объявили о помолвке в конце прошлого года, подали заявление в ЗАГС. Об этом Бородина сообщила своим подписчикам в личном блоге.

Поклонников заинтересовала дата грядущей свадьбы, однако Ксения пока не стала раскрывать все карты.

«Милые, я уверена, что вы ничего не пропустите. Но заранее очень не люблю все это обсуждать», — отметила Бородина.

Ксения также раскрыла свой рецепт счастливых отношений — по ее словам, с возлюбленным не должно быть ссор.

Бородина и Сердюков встречаются с лета прошлого года, о помолвке они рассказали поклонникам в декабре. Влюбленные активно готовятся к свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина рассказала, как ее дочери обращались к Сердюкову.

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