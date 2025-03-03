Важный шаг: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС
Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Ведущая не стала раскрывать все карты разом — о дате торжества пока ничего неизвестно.
Отечественный шоубиз скоро пополнится еще одной звездной семейной парой. Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков, которые объявили о помолвке в конце прошлого года, подали заявление в ЗАГС. Об этом Бородина сообщила своим подписчикам в личном блоге.
Поклонников заинтересовала дата грядущей свадьбы, однако Ксения пока не стала раскрывать все карты.
«Милые, я уверена, что вы ничего не пропустите. Но заранее очень не люблю все это обсуждать», — отметила Бородина.
Ксения также раскрыла свой рецепт счастливых отношений — по ее словам, с возлюбленным не должно быть ссор.
Бородина и Сердюков встречаются с лета прошлого года, о помолвке они рассказали поклонникам в декабре. Влюбленные активно готовятся к свадьбе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина рассказала, как ее дочери обращались к Сердюкову.
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