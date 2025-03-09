Евгения Петросяна выписали из больницы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 125 0

О госпитализации юмориста стало известно 8 марта.

Евгения Петросяна выписали из больницы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы в Москве, сообщил источник 5-tv.ru.

О госпитализации 79-летнего юмориста стало известно накануне, 8 марта. Сообщалось, что состояние здоровья Петросяна ухудшилось утром, когда он находился дома.

Госпитализацию артиста подтвердила позднее его супруга Татьяна Брухунова. При этом она опровергла распространившиеся в СМИ сообщения о том, что Петросян оказался в реанимации с желудочно-кишечным кровотечением.

До этого юморист попадал в больницу в феврале прошлого года. Тогда у него была сломана рука. А два года назад Петросян был госпитализирован после жалоб на сердце.

Ранее, писал 5-tv.ru, Брухунова рассказала, как «вертит» Петросяном.

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Евгения Петросяна выписали из больницы

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