Собянин: московская опека запускает проект «Школа наставничества»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Город расширяет систему помощи ребятам, оставшимся без попечения родителей, и приемным семьям.

Как Москва поддерживает детей‑сирот и приемные семьи

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Москве в ноябре начнет работу «Школа наставничества» для подростков из числа детей-сирот. Проект поможет ребятам найти значимого взрослого, который сможет поддержать их в период важных перемен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

«Школа наставничества» станет частью городской системы поддержки детей-сирот и приемных семей. Психологи будут работать как с подростками, так и с потенциальными наставниками: помогать им понять потребности друг друга, найти общие интересы и выстроить отношения.

Еще один проект — «Каждому ребенку — своя семья». Специалисты будут сопоставлять потребности детей с возможностями будущих приемных родителей и сопровождать их знакомство.

Перед переходом в новую семью с детьми будут работать психологи. Они помогут справиться со страхами и переживаниями, связанными с изменением привычной жизни. Будущих родителей также подготовят к появлению ребенка.

Информация о детях и потенциальных родителях будет собираться в электронные карты — цифровые профили в закрытом разделе портала «Моя новая семья». Сервис позволит специалистам подбирать наиболее совместимые варианты.

Приемные семьи после устройства ребенка продолжат получать поддержку города. Она включает льготы и выплаты, а также помощь психологов, юристов и специалистов по работе с семьями. Кроме того, за каждой семьей закрепляют персонального менеджера.

В Москве также продолжают работать проекты «Серебряное наставничество» и «Давай дружить!». Они позволяют горожанам принимать участие в жизни детей-сирот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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