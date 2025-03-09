«Будут расти»: как продлить жизнь тюльпанам

Луковичные цветы остаются неизменными лидерами среди самых популярных подарков на 8 Марта в России.

При должной заботе срезанные тюльпаны будут радовать глаз не меньше двух недель. Ключевыми пунктами в уходе за цветами поделилась кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Смойте всю грязь или песок, которые могут попасть между листьями и стеблями тюльпанов. Срежьте стебли под углом 45 градусов чистыми острыми ножницами. Тюльпаны любят воду, значит, наполняйте вазу прохладной свежей водой хотя бы наполовину», — проинструктировала специалист тех, кто только готовится поставить букеты в вазы.

Агроном добавила, что тюльпаны не перестают расти и после срезания, поэтому укорачивать стебли на два сантиметра необходимо при каждой смене воды. Питье цветам надо обновлять через сутки.

Более того, по словам эксперта, очень важно правильно выбрать место, где расположить тюльпаны. Они не переносят сквозняки, но любят солнце, в попытке «дотянуться» до которого могут даже перевернуть свой «дом».

«Тюльпаны будут расти и иногда сгибаться навстречу солнечному свету. Вы можете перевернуть вазу, если не хотите, чтобы они слишком сильно наклонялись в одну сторону», — советует Ганичкина.

Не будут рады своенравные цветы и соседству с нарциссами.

Наконец, эксперт отметила, что даже поникшие тюльпаны можно спасти. Одна из самых распространенных причин засыхания — пузырьки воздуха в стеблях.

«Проколите иглой или булавкой крошечное отверстие под головкой цветка, чтобы вода могла подниматься по стеблю», — наставила Ганичкина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие цветы нельзя дарить аллергикам.