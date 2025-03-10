Двоюродный брат вице-президента США воевал на стороне ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Нейт Вэнс входил в состав батальона «Волки Да Винчи».

Двоюродный брат вице-президента США воевал на стороне ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в конфликте на Украине, воюя на стороне боевиков ВСУ. Об этом пишет Le Figaro.

Нейт Вэнс входил в состав батальона «Волки Да Винчи». Об этом он сам рассказал французским журналистам. Издание сообщает, что на Украину Вэнс прилетел в марте 2022 года, а в январе 2025 года вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вэнс назвал кризис в Европе следствием ее собственных действий. Вице-президент США привел в пример самую острую проблему Европы — массовую миграцию. Ее рекордные масштабы в Евросоюзе (ЕС), по мнению вице-президента США, стали следствием целенаправленной политикой властей, проводимой на протяжении десятилетия. При этом европейцы не голосовали за въезд миллионов мигрантов, напротив, они выступают за пересмотр миграционной политики, подчеркнул Вэнс.

В заключение политик сказал, что, если власти европейских стран боятся собственных избирателей, то США ничего не смогут для них сделать.

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