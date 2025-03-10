Тяжелая болезнь или сильный стресс? Киркоров похудел на 30 килограммов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Филипп Киркоров похудел благодаря регулярным физическим нагрузкам и диете

Киркоров похудел на 30 кг и продолжает терять в весе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Раньше артист весил 116 килограммов, теперь — 86.

Народный артист РФ Филипп Киркоров экстремально похудел. В эфире федерального канала он рассказал, что снизил свой вес со 116 килограммов до 86 с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.

Некоторые поклонники продолжают приписывать Киркорову проблемы со здоровьем и ментальные расстройства на фоне разлуки с детьми. Король эстрады не обращает внимания на домыслы. Он рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале: встает в семь утра и на протяжении трех часов ходит по беговой дорожке.

«Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — поделился артист.

Киркоров отметил, что не планирует совершать никаких манипуляций со своим лицом. У него одна цель — «нарастить мышцы». Новые татуировки тоже не интересуют артиста: ему хватает тех, что у него уже есть.

Не исключено, что Киркоров действительно переживает из-за разлуки с детьми. Мартин и Алла-Виктория сейчас учатся в ОАЭ, артист почти не видится с ними. Вместе с тем король эстрады убежден, что жизнь вдали от дома идет на пользу его детям. Он не собирается возвращать их в Россию.

В пансионе, в котором живут дети Киркорова, нет нянь. Самостоятельно заправлять постель и стирать вещи — нормальная практика для Мартина и Аллы-Виктории. Кроме того, мальчики и девочки не живут вместе, так что брат и сестра видятся только на занятиях и по выходным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров нашел новое занятие после отъезда детей из дома.

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