Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Трамп не согласился со словами репортера о неуважении со стороны Путина

Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

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Американский лидера возмутило предположение журналиста.

Президент США Дональд Трамп не считает, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует свое неуважение к нему, совершая авиаудары по боевикам ВСУ. Об этом он рассказал во время брифинга.

В ходе мероприятия журналист газеты The Washington Post спросил у Трампа, является ли то, что войска РФ наносят удары по украинским формированиям, проявлением неуважения со стороны Путина.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил Трамп и поинтересовался, в каком издании работает репортер.

Когда тот ответил, какую газету представляет, то президент Соединенных Штатов заявил, что издание The Washington Post «в значительной степени лишилось доверия».

При этом Трамп на днях говорил, что иметь дело с Россией легче, чем с Украиной. Он обратил внимание на то, что Путин не хотел начинать этот конфликт, а также отметил, что верит в намерение российского лидера достичь мира.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что ВС РФ наносит удары исключительно по военным целям или околовоенным, в отличие от Украины, боевики которой «не гнушаются ничем». Киевский режим бьет кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по гражданским целям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Вашингтон изучает способы быстрого ослабления санкций против России.

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