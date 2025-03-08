Условие — прекращение конфликта на Украине.

Вашингтон изучает способы быстрого ослабления санкций против России в сфере энергетики в случае достижения соглашения и прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщается в публикации агентства Reuters, авторы ссылаются на собственные источники.

Отмечается, что Белый дом поручил Госдепу и министерству финансов рассмотреть возможность изменения политики ограничительных мер в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США. Впервые делегации встретились 18 февраля в Эр-Рияде, а затем 27 февраля в Стамбуле, на последней обсуждалась работа дипмиссий.

«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», — сказано в материале.

По данным агентства, работа Минфина США позволит Белому дому быстро отменить санкции «в случае заключения мирного соглашения». Однако подчеркивается, что эти усилия не следует рассматривать как признак того, что Соединенные Штаты отменят ограничительные меры без уступок со стороны России.

Прежде тема ослабления санкций уже поднималась в Вашингтоне. При этом накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет в запасе много банковских санкций и пошлин против Москвы на фоне того, как российская армия «разносит Украину на поле боля». Президент в очередной раз призвал стороны к срочным переговорам.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о санкциях. Она напомнила, что РФ продолжает настаивать на незаконности и неправомерности введенных Вашингтоном мер.