Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп: с Россией разговаривать легче, чем с Украиной
Фото: Reuters/Крейг Хадсон
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Президент США отметил, что с Россией вести диалог куда легче, чем с Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что иметь дело с Россией легче, чем с Украиной. Он обратил внимание на то, что Владимир Путин не хотел начинать этот конфликт, а также отметил, что верит в намерение российского президента достичь мира.
Трамп сказал, что и Москва, и Киев настроены на урегулирование конфликта и прекращение боевых действий, однако с представителями украинских властей иметь дело сложнее. При этом козырей в рукавах у них нет — все карты на руках РФ.
При этом Дональд Трамп добавил, что если Вашингтон не увидит от Киева желания урегулировать конфликт, то «мы уходим оттуда». Он обратил внимание лично на свою значимую роль в процессе урегулирования. По его словам, без него не было бы ни единого шанса на подвижки в этом вопросе.
В заключение глава Белого дома обратил внимание, что страны Европы, в отличие от него, «понятия не имеют», как завершить украинский конфликт.
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