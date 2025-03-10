Смертельное ДТП в Удмуртии: один человек погиб, семеро пострадали
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло на трассе в Удмуртии
Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Удмуртии/udmgai18; 5-tv.ru
По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности.
Смертельная авария произошла в Удмуртии. На трассе «Ижевск — Ува» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся с еще двумя машинами: едущей навстречу иномаркой и движущейся в попутном потоке «Ладой».
В результате водитель иномарки погиб на месте. Еще семь человек, в том числе 12-летний ребенок, с различными травмами попали в больницу.
При этом в ГАИ подчеркнули, что единственный погибший не был пристегнут.
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