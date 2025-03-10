Дело в еде: раскрыта неожиданная причина проблем со сном

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Нутрициолог Оршич: консерванты могут ухудшать настроение и мешать нормальному сну

Раскрыта неожиданная причина плохого настроения и проблем со сном

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Потребление консервантов и продуктов с высоким содержанием стабилизаторов может привести к проблемам с настроением, ухудшению сна и даже депрессии. Об этом в интервью для Lenta.ru предупредила нутрициолог Жанна Оршич.

По словам Оршич, регулярное употребление пищи с химическими добавками постепенно разрушает микрофлору кишечника, которая напрямую влияет на физическое и психическое здоровье. В кишечнике обитают микроорганизмы, необходимые для нормального пищеварения и иммунной функции. Здесь же синтезируются гормоны счастья — дофамин и серотонин, а также норадреналин, регулирующий стресс.

Микробиота играет важнейшую роль в поддержании памяти, концентрации, настроения и общей ментальной устойчивости.

«Стабилизаторы и консерванты являются антибиотиками: попадая в кишечник, они наносят вред полезной микрофлоре», — пояснила специалист.

Кроме стандартных консервов и снеков, вредные добавки встречаются в кисломолочных продуктах, мясных и кондитерских изделиях, где они используются для увеличения срока хранения и улучшения вкуса.

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