В Северном море столкнулись танкер и грузовое судно, пострадали 32 человека

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 39 0

Информация о тяжести травм членов экипажей судов уточняется.

32 ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ТАНКЕРА И ГРУЗОВОГО СУДНА

Фото: LAURA MOROSOLI/ТАСС

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В Северном море произошло столкновение американского нефтяного танкера и португальского грузового судна. В результате инцидента оба корабля загорелись. В соцсетях распространяются кадры, на которых видны огромные столбы дыма, поднимающиеся над водой.

В результате столкновения 32 человека пострадали, сообщает телеканал Sky News. Они уже доставлены на берег, однако степень тяжести полученных травм пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море. По словам экспертов, инцидент не повлек угрозы для авианосца Harry S. Truman (CVN 75), так как не было зафиксировано затоплений или пострадавших.

Также уточняется, что силовые установки не пострадали, а техническое оборудование продолжает работать в штатном режиме.

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В Северном море столкнулись танкер и грузовое судно, пострадали 32 человека

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