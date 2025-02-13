Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Сообщений о пострадавших на USS Harry S. Truman нет

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

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Редкое столкновение крупных судов произошло в Средиземном море.

В среду вечером, 12 февраля, авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M у берегов Египта. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба военно-морских сил (ВМС) США в Европе и Африке.

В сообщении представители пресс-службы заявили, что авария с участием флагмана авианосной ударной группы Harry S. Truman и торгового судна под флагом Панамы произошла в районе Порт-Саида в Средиземном море.

«Столкновение не подвергло опасности авианосец Harry S. Truman (CVN 75), так как сообщений о затоплении или травмах нет», — рассказали специалисты, уточнив, что силовые установки также не повреждены, а техническое оборудование работает стабильно.

На данный момент выясняются причины и виновники происшествия. Сведения о деталях расследования пресс-служба обещает предоставить позднее.

Отметим, что авианосец USS Harry S. Truman находится в составе Шестого флота США, который отвечает за военно-морские операции на европейском и африканском театрах военных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцев танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском заливе 15 декабря 2024 года оштрафовали.

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