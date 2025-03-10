Откажитесь от этих вещей: как не допустить появление молочницы

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Анна Криушина
Анна Криушина 21 0

Врач Селиванова: беременность и тесное белье могут вызвать молочницу

Что провоцирует кандидоз: неочевидные причины молочницы

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Кандидоз может вызывать не только нарушение гигиены.

К развитию кандидоза (молочницы) могут привести ношение синтетического или тесного белья, беременность, прием стероидных препаратов и частый прием антибиотиков. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-фармаколог Любовь Селиванова.

«Эффективной профилактикой кандидоза является отказ от бесконтрольного приема антибиотиков. Также на возникновение кандидоза влияют стероидные препараты. По статистике, до 40% случаев связаны с использованием таких препаратов, например, у пациентов с бронхиальной астмой, получающих ингаляционные глюкокортикостероиды», — пояснила врач.

Тесное или синтетическое белье нарушает местный иммунитет из-за повышенного потоотделения, нарушения терморегуляции и раздражающего эффекта, что повышает риск развития молочницы.

Беременность также может быть фактором риска, так как организм вырабатывает особые белковые факторы и вещества, ослабляющие иммунную защиту для предотвращения реакции отторжения плода. Снижение иммунитета повышает риск грибковой инфекции.

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