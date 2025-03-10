Изысканный подарок: Шуфутинский осчастливил жену печкой для дачи
Певец Шуфутинский подарил супруге печку за миллион рублей
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Исполнитель считает, что презент соответствует вкусам избранницы.
Народный артист РФ Михаил Шуфутинский недавно приобрел для жены Светланы необычный подарок — печь. Об этом он рассказал в интервью «МК».
В праздничный день, 8 Марта, Шуфутинский решил порадовать возлюбленную, подарив ей дорогой презент. Полезный в быту объект он планирует разместить на даче. Стоило такое удовольствие миллион рублей.
По словам артиста, выбор пал на качественный экземпляр, так как у супруги вкус совпадает с его, такой же изысканный. К тому же артист добавил, что их схожие предпочтения помогают поддерживать отношения на должном уровне.
Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова вместе уже более десяти лет. Избранница артиста продолжительный период работала в танцевальном балете музыканта и была влюблена в него. Исполнитель также интересовался женщиной. Сблизились творческие личности лишь после того, как Михаил овдовел.
Ранее, писал 5-tv.ru, Шуфутинский рассказал о ревности молодой избранницы.
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