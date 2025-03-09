«Просто ужас»: Шуфутинский рассказал о ревности молодой избранницы
Шуфутинский рассказал, что молодая жена ревнует его к молодым танцовщицам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шансонье до сих пор пользуется интересом у представительниц прекрасного пола.
В 2015 году Михаил Шуфутинский ушла из жизни его вторая избранница Маргарита Михайловна, но шансонье смог воспрять после утраты и обрел новое счастье. И вот уже прошло шесть лет с того момента, как певец начал встречаться с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой. Разница между супругами 30 лет, но это не отменяет наличие страсти и ревности в их отношениях.
В беседе с mk.ru артист поделился, что Светлана остро реагирует на танцовщиц в очень коротких шортах, которые окружают Шуфутинского.
«Светка ревнует — страшное дело. Ужас просто, ужас», — поделился подробностями личной жизни исполнитель хита " Третье сентября».
Важно сказать, что шансонье достаточно открыто относится к просьбе сделать фотографию или пообщаться с поклонниками. Не стал и исключением выход певца в свет с молодой супругой в Кремль, где похорошевший артист активно разрешал молодым слушательницам сделать памятные кадры с ним.
Также на этом мероприятии Шуфутинский презентовал танцовщиц своего балета — красивых и стройных девушек. Со слов шансонье, он он до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что такие барышни находятся в его подчинении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как об исключительном отношении Михаила Шуфутинского к женщинам.
Читайте также
46%
-0.43 96.86
0.26
Нашли ошибку?