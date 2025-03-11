Рубио: Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. Об этом пишут РИА Новости.

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — пояснил Рубио в беседе с журналистами.

Из заявления политика также следует, что Москве и Вашингтону нужно хорошо подготовиться к сложным решениям, которые необходимы для окончания украинского конфликта.

«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — заключил госсекретарь США.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Россией и США. Он пояснил свою позицию тем, что ситуация с Незалежной продолжается слишком долго и из-за этого перешла на новый уровень. Кроме того, госсекретарь отметил, что противостояние РФ и Соединенных Штатов должно завершиться как можно скорее.