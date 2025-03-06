Марко Рубио: конфликт на Украине —прокси-война между Россией и США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Госсекретарь США: сражение РФ и Соединенных Штатов должно подойти к концу

Рубио: Конфликт на Украине —прокси-война между Россией и США

Фото: Reuters/Марк Шифельбейн

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Американский госсекретарь подчеркнул, что бои должны завершиться.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что видит украинский конфликт как прокси-войну двух ядерных держав —России и Соединенных Штатов, его слова передает EADaily.

Свое заявление он пояснил тем, что, по мнению американского лидера, ситуация с Украиной затянулась и вышла на другой уровень.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — пояснил он для телеканала Fox News.

Политик также отметил, что вопрос по Украине должен быть закрыт.

До этого администрацией Белого дома сообщалось, что США приостанавливают военную помощь Киеву до понимания готовности к мирным переговорам с его стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что без поставок американского вооружения Украине может появиться надежда, что киевский режим пойдет на мирное урегулирование.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков назвал условие для налаживания отношений РФ и США.

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