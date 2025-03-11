Около 300 горняков эвакуировались с шахты Заполярная-2 в Коми

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Погибших нет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экстренная эвакуация 290 горняков была проведена в Коми на шахте Заполярная-2. Об этом стало известно из официального Telegram-канал МЧС России.

Из сообщения следует, что в Воркуте на предприятии по добыче угля началось возгорание. По данным МЧС России, эвакуация прошла успешно, пострадавших нет. Точная причина возгорания пока не известна.

На месте происшествия работали 30 специалистов, в тушении огня было задействовано семь единиц техники МЧС России.

В феврале тела семи рабочих обнаружили после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане. Погибших подняли на поверхность. Специалисты собирались провести судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тепличный комплекс загорелся в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров. В огне пожарными были найдены останки четырех жертв пожара. С целью ликвидации огня на место происшествия прибыли 22 специалиста, привлечено семь единиц специальной техники. О причинах возгорания на данный момент не сообщается.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
Около 300 горняков эвакуировались с шахты Заполярная-2 в Коми
0:20
Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
0:01
Тело Героя РФ Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
23:42
Можно остаться без зубов? Чем опасны отбеливающие пасты
23:20
Без вреда для фигуры: что приготовить на поздний ужин
23:00
«Фантастическая страна»: внук Шарля де Голля высказал свое мнение о России

Сейчас читают

«Нема грошей»: МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита
Дерзкая операция: как российские бойцы по трубопроводу проникли в тыл ВСУ под Суджей
Маэстро советской музыки: Александр Зацепин празднует 99-летие
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской