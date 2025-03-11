Яд паука-краба стал важным ингредиентом для инновационного обезболивающего

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 67 0

Анальгетик на основе яда паука-краба прошел доклинические испытания в РФ

Яд паука-краба помог создать перспективное обезболивающее

Фото: www.globallookpress.com/Christian Heinrich

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Новый препарат поможет при лечении мигрени, цистита и хронического кашля.

Российская фармацевтическая компания успешно завершила доклинические испытания нового обезболивающего препарата под названием пуротоксин-6, созданного на основе вещества, полученного из яда паука Томизус наполненный (Thomisus onustus). Ожидается, что этот инновационный препарат выйдет на рынок в 2029 году и сможет помочь более восьми миллионам пациентов, страдающим от нейропатических болей. Об этом пишут «Известия».

Пуротоксин-6 действует путем подавления специфических болевых рецепторов (P2X3), которые участвуют в возникновении неприятных ощущений при таких состояниях, как остеоартрит, цистит, невралгия тройничного нерва, мигрень и хронический кашель. Научные сотрудники подчеркивают, что на данный момент существует лишь одно зарегистрированное в Евросоюзе, Швейцарии и Японии лекарство, воздействующее на эти рецепторы, однако и у него имеется побочное действие, проявляющееся в нарушении ощущений вкуса (дисгевзия).

Ранее, писал 5-tv.ru, препарат от редких форм мышечной дистрофии испытали в Белгороде. Заболевание встречается у семи младенцев из миллиона, однако оно очень опасно, ведь проявляется незаметно.

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